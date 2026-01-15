Via Verzentoli, Acque Regimate: Cantiere Chiuso Dopo due anni di lavori, si conclude il cantiere di via Verzentoli a Nocchi, finalizzato alla regimazione delle acque. Questo intervento, di rilevante importanza per il territorio camaiorese, ha permesso di risolvere definitivamente una problematica idraulica che da tempo interessava la zona. L’intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e tutela ambientale dell’area.

Un disagio pluridecennale definitivamente risolto. Dopo due anni di lavori, è terminato il maxi-cantiere per la regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi: un intervento fondamentale, atto a risolvere una grave problematica idraulica che affligge quest’area del territorio camaiorese. Sull’area, nel 2014 e nel 2016, furono eseguiti interventi in somma urgenza, con la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato lungo la sede stradale, la regimazione delle acque superficiali e la loro canalizzazione in un primo tratto di canale a cielo aperto. Opere che, però, si limitavano a regimare le acque nelle sole aree di maggiori pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

