Via Vecchia San Gennaro al via i lavori per il nuovo parcheggio

Sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio in via Vecchia San Gennaro, dopo un periodo di sospensioni e attese. L’intervento è volto a migliorare la mobilità e offrire una soluzione più funzionale per residenti e visitatori. L’avvio delle opere rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e duraturi nel tempo.

Dopo una lunga attesa, lavori interrotti, segnalazioni e promesse rimaste sospese, sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio in via Vecchia San Gennaro. Un intervento concreto, visibile, che segna un primo passo verso la riqualificazione di un’area da tempo inutilizzata e spesso oggetto di degrado. Nelle ultime ore, come documentato anche dalle . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Frosinone, iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia: 143 posti auto e nuova viabilità Leggi anche: Un parcheggio interrato a San Severo: al via i lavori in piazza Cavallotti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, via Agnano agli Astroni: a un mese dalla frana strada ancora chiusa; Napoli, via Agnano agli Astroni ancora chiusa dopo la frana: scatta la protesta dei residenti; Frana lungo la strada tra Bagnoli e Fuorigrotta: Ancora chiusa. Si gioca con la sicurezza dei cittadini; Ancora chiusa la discesa delle Terme di Agnano dopo 40 giorni, sarà riaperta a metà dopo i lavori. Pozzuoli, guasto a una condotta idrica: chiusa una strada - Il disguido avrebbe determinato il cedimento dell'arteria nelle immediate vicinanze di un fabbricato storico in via Vecchia San Gennaro all’incrocio con via Carlo Rosini. tg24.sky.it Festa di San Gennaro 2020, luci accese su via Duomo dall’11 al 29 settembre - Tornano le luci di San Gennaro in vista dei festeggiamenti del 19 settembre: per il secondo anno di fila, sarà la Camera di Commercio di Napoli ad occuparsi dell’installazione su via Duomo, via ... fanpage.it Palma Campania, il Carnevale prende il via: sabato c'è la "Canzone d'Occasione" - Sabato 8 febbraio, dalle 18:30, nella tensostruttura di via Vecchia San Gennaro, si svolgerà la competizione canora della Canzone d’Occasione. ilmattino.it Partono finalmente i lavori in via vecchia San gennaro per la realizzazione di una vasta area parcheggio. I lavori bloccati da tempo rappresentano per il quartiere un importante riferimento soprattutto in caso di forti terremoti. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.