Via Sampolo prima dopo adesso | Dispiacere e inciviltà
L’area di via Sampolo, un tempo curata e piacevole, mostra oggi segni di degrado e incuria. Dopo aver conosciuto momenti di maggiore attenzione e rispetto, l’inciviltà ha lasciato il suo segno, trasformando un angolo che aveva una sua dignità. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per il ripristino e la valorizzazione di uno spazio che merita di tornare a essere un punto di orgoglio per la comunità.
Ecco come si presenta oggi un angolo di via Sampolo che un tempo era stato abbellito. Dispiacere e inciviltà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Iv: Boschi, 'finita relazione con Berruti, dopo fine storie così c'è sempre dispiacere'
Leggi anche: Catania, Grella dopo l'infortunio a Cicerelli: "Grande dispiacere, abbiamo costruito una squadra forte"
Campane del vetro utilizzate come cassonetti. Rap in azione nelle vie: Spinelli, Rutelli, Arimondi, Trinacria, Sampolo. Foto prima e dopo intervento risolutivo #inciviltà. x.com
9/10 Gennaio 2026 Prima fase del Campionato Regionale AICS San Polo di Piave (TV) Una gara intensa e stimolante per le nostre atlete, scese in pista nella prima fase del campionato regionale AICS per le categorie a livelli. Per molte di loro è stata u facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.