Via Sampolo prima dopo adesso | Dispiacere e inciviltà

L’area di via Sampolo, un tempo curata e piacevole, mostra oggi segni di degrado e incuria. Dopo aver conosciuto momenti di maggiore attenzione e rispetto, l’inciviltà ha lasciato il suo segno, trasformando un angolo che aveva una sua dignità. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per il ripristino e la valorizzazione di uno spazio che merita di tornare a essere un punto di orgoglio per la comunità.

