Via Loria tra i rifiuti | La Rap ha lasciato l' immondizia qui perché il mezzo era pieno

In via Ruggero Loria 4, zona Montepellegrino, i rifiuti rimangono ancora sul posto. La Rap ha spiegato che l’operazione di raccolta non è stata completata a causa del mezzo troppo carico. Situazioni come questa evidenziano ancora una volta le difficoltà nella gestione della raccolta differenziata e la necessità di interventi più efficaci per garantire un servizio regolare.

Ancora una volta la raccolta differenziata ha fallito. Ci troviamo in via Ruggero Loria, al civico 4, in zona Montepellegrino, dove gli operatori sono passati per il ritiro ma non lo hanno eseguito perché il mezzo era strapieno. Quindi è questa la raccolta differenziata che il Comune garantisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

