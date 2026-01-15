Via libera dal consiglio a oltre 70 nuove camere d' albergo a Venezia

Il consiglio comunale di Venezia ha approvato due delibere relative a nuove strutture ricettive. Sono state autorizzate oltre 70 nuove camere d'albergo, tra cui ampliamenti di 11 strutture nel centro storico e modifiche al piano urbanistico nell’area ex Scalera-Trevisan alla Giudecca. Questa decisione segna un aggiornamento importante per il settore turistico e urbanistico della città, con effetti potenziali sulla sua capacità ricettiva e sullo sviluppo urbanistico.

Approvata la variante nell'area ex Scalera in abbandono, e le richieste di ampliamento e riqualificazione di 11 hotel. «Senza la nostra blocca-alberghi neppure le avremmo discusse» sottolinea la giunta. L'opposizione contraria Il consiglio comunale di Venezia nella seduta di oggi ha approvato le due delibere di cui si era parlato di più negli ultimi mesi, cioè la variante al piano urbanistico nell'area ex Scalera-Trevisan alla Giudecca e l'ok agli ampliamenti di 11 strutture ricettive nel “centro storico”, cioè l'area dei sestieri di Venezia Giudecca esclusa, come definita dalla blocca-alberghi varata nel 2017. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

