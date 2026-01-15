Via libera al testo di maggioranza sull’Ucraina due leghisti votano contro
L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo italiano a sostenere l’Ucraina, in collaborazione con NATO, Unione Europea e altri alleati internazionali. Due membri della Lega hanno votato contro. La decisione mira a garantire la difesa della popolazione e delle infrastrutture, contribuendo alla sicurezza dell’intero continente europeo.
Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che impegna il governo a «continuare a sostenere l’Ucraina, in coordinamento con la Nato, l’Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche e in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo». La risoluzione è passata con 186 sì, 49 no e 81 astensioni. Tra i deputati contrari anche i due leghisti Rossano Sasso e Edoardo Ziello, oltre all’ex FdI Emanuele Pozzolo, oggi nel gruppo misto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
