Via Borrelli mancato ritiro della differenziata da parte della Rap | Diverse mini discariche in zona

A Via Borrelli, il mancato ritiro della raccolta differenziata da parte di Rap ha portato alla formazione di piccole discariche diffuse nella zona. La frazione residua e la plastica conferite nelle serate di martedì e mercoledì non sono state ritirate, sollevando dubbi sull’efficacia del servizio. La situazione evidenzia le criticità nelle procedure di raccolta, che dovrebbero essere garantite da anni, causando disagio e accumulo di rifiuti.

Frazione residua conferita martedì sera e plastica conferita mercoledì sera non ritirata dalla Rap. Ma come fa la Rap ad aumentare gli step della raccolta differenziata se non riesce a garantire gli step che esistono da 10 anni?Il risultato è quello che vedete nella foto: mini discariche ovunque.

