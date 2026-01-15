Vi porto nelle case di Matteo Salvini | come ha investito i suoi soldi e quanto guadagnerà
In questo articolo esploriamo come Matteo Salvini abbia gestito i suoi investimenti immobiliari, analizzando le sue proprietà e le potenziali entrate. Confrontando il suo percorso con quello di altri esponenti politici, si evidenzia come l’interesse per il settore immobiliare possa rappresentare un aspetto importante della sua strategia patrimoniale. Un’analisi sobria e dettagliata di un tema sempre attuale, senza sensazionalismi.
Parafrasando un famosissimo slogan pubblicitario, si potrebbe dire che “Dove c’è Salvini c’è casa”. Come tanti politici di prim’ordine - Giorgia Meloni, Matteo Renzi - anche il leader della Lega si è lasciato affascinare dall’immobiliare di pregio e ha coronato quel che sarebbe il sogno di molti. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Club per soli uomini e circoli esclusivi: vi porto nelle case dell’élite toscana
Leggi anche: Soldi falsi a Napoli, quanto costano e dove si comprano: vi porto nel mercato della contraffazione tra vicoli e web
Livorno, Giani: «Senza i soldi del governo la Darsena Europa non si può fare»; Un anno di ritardi e il nodo dragaggi, in porto il nuovo ponte del Papa è ancora un'incognita.
Piano casa, Salvini: “budget a febbraio”/ “Recupero case popolari, fondo affitti, sostegno genitori separati” - Piano casa del Governo, parla Salvini (tavolo MIT entro inizio febbraio): sostegno papà separati, fondo affitti, recupero case popolari ... ilsussidiario.net
Matteo Salvini: «Togliere la prima casa dal calcolo dell'Isee. Lo fa alzare e le famiglie perdono i bonus» - Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un incontro organizzato dalla Lega a Pinzolo (Trento). leggo.it
Piano casa, Salvini: anticipare 660 milioni per il 2026, le banche contribuiscano - Il vice premier Matteo Salvini chiede di anticipare al 2026 i 660 milioni previsti dal 2027 per il Piano Casa, “per non perdere un anno prezioso”. rainews.it
Porto Maurizio, fogna a cielo aperto sotto le case (Foto) Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/01/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/porto-maurizio-fogna-a-cielo-aperto-sotto-le-case-foto.html - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.