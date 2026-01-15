Vertice in Prefettura per il bradisismo

Si è tenuto un vertice in Prefettura per discutere della situazione dei Campi Flegrei in relazione al fenomeno del bradisismo. L'incontro ha permesso di fare il punto sulla condizione attuale dell'area e di valutare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. L'appuntamento, convocato con urgenza, ha evidenziato l'attenzione delle autorità verso le preoccupazioni della comunità locale.

Un incontro convocato ad horas per fare il punto sulla situazione dei Campi Flegrei e sulle crescenti preoccupazioni dei cittadini. Il Prefetto, dott. Michele Di Bari, sollecitato dal portavoce del Comitato Pozzuoli Sicura Ciro Di Francia, ha disposto una riunione urgente con i sindaci e rappresentanti istituzionali dell'area flegrea ed i rappresentanti dei comitati civici, alla luce

