Verso Pisa-Atalanta | le probabili formazioni | I nerazzurri hanno chiuso altri due colpi | Joao Pedro e Loyola

Il 16 gennaio alle 20, si avvicina il match tra Pisa e Atalanta. I nerazzurri, nel frattempo, hanno rafforzato la rosa con le acquisizioni di Joao Pedro e Loyola, alimentando un clima di fiducia tra i tifosi. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni delle due squadre, considerando anche gli ultimi aggiornamenti di mercato e le possibili scelte tecniche in vista della sfida.

Fra campo e mercato, l'umore della tifoseria nerazzurra sta volgendo a una cauta positività. Venerdì 16 gennaio, alle 20.45, lo Sporting Club disputerà il ventunesimo turno del campionato all'Arena Garibaldi: l'avversario sarà l'Atalanta, una delle formazioni più in forma di questo periodo. I bergamaschi si presentano a Pisa con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, nelle quali hanno incassato una sola rete. "Incontriamo una formazione molto forte, che da anni rappresenta una costante nell'elite del campionato ma anche in Europa. Sono l'ultima squadra italiana ad aver vinto una competizione continentale e anche quest'anno, dopo un avvio complicato, si trovano a ridosso delle prime posizioni" ha spiegato Alberto Gilardino presentando la sfida.

