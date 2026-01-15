Verso Milano-Cortina 2026 | ispezioni speciali di Ats all’aeroporto e ad Oriocenter

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Ats Bergamo ha effettuato ispezioni mirate presso l’aeroporto e Oriocenter. I controlli, condotti dalla Struttura Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dal Dipartimento Veterinario, hanno riguardato diverse attività della Bergamasca, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la conformità alle normative prima dell’evento internazionale.

I professionisti di Ats Bergamo, Struttura Igiene degli Alimenti e Nutrizione, insieme agli operatori del Dipartimento Veterinario, hanno svolto controlli supplementari in diverse attività in Bergamasca in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. I giochi olimpici d'inverno, che avranno luogo a febbraio, porteranno un afflusso di turisti e visitatori sul territorio e l'Agenzia di Tutela della Salute intensifica il suo impegno. Più precisamente, nelle scorse settimane, sono stati eseguite 89 ispezioni supplementari: 28 all'Aeroporto di Orio al Serio e 61 al centro commerciale Oriocenter.

