Verso la carta d’identità elettronica | a Bergamo 17mila ancora cartacee

Da ecodibergamo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, circa 17.000 persone possiedono ancora la carta d’identità cartacea, che diventerà ufficialmente non valida dal 3 agosto. Da questa data, sarà obbligatorio utilizzare la versione elettronica, conforme alle nuove normative. È importante aggiornare i propri documenti in anticipo per evitare inconvenienti e garantire un’identificazione valida e aggiornata.

LA SCADENZA. Dal 3 agosto il vecchio formato non avrà più valore, si deve passare a quella elettronica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

verso la carta d8217identit224 elettronica a bergamo 17mila ancora cartacee

© Ecodibergamo.it - Verso la carta d’identità elettronica: a Bergamo 17mila ancora cartacee

Leggi anche: Ancora due giorni di open day per la carta di identità elettronica

Leggi anche: Addio alla carta d'identità cartacea, presto non sarà più valida: come prenotarsi per avere la carta elettronica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Addio alla carta d’identità cartacea ecco cosa cambia per gli italiani; Carta d’identità cartacea fino a quando è valida e come fare quella elettronica.

Spid e carta d'identità elettronica verso l’unificazione (ma serviranno almeno 2 anni) - L’obiettivo di lungo termine, entro la fine della legislatura, è fondere Spid e Carta d’identità elettronica in un’unica app, denominata “Idn” (identità digitale nazionale), per consentire ai ... ilmessaggero.it

verso carta d8217identit224 elettronicaCome attivare la CIE (Carta d’Identità Elettronica) - Ecco tutti i passaggi da seguire per utilizzare la CIE come valida alternativa allo SPID. msn.com

Spid verso l'addio, ecco le nuove funzioni della Carta d'identità elettronica e come fare a richiederla - Lo Spid è pronto per essere sostituito, quasi definitivamente, dalla Carta d'identità elettronica. leggo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.