Verso la carta d’identità elettronica | a Bergamo 17mila ancora cartacee
A Bergamo, circa 17.000 persone possiedono ancora la carta d’identità cartacea, che diventerà ufficialmente non valida dal 3 agosto. Da questa data, sarà obbligatorio utilizzare la versione elettronica, conforme alle nuove normative. È importante aggiornare i propri documenti in anticipo per evitare inconvenienti e garantire un’identificazione valida e aggiornata.
LA SCADENZA. Dal 3 agosto il vecchio formato non avrà più valore, si deve passare a quella elettronica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
