Verso la carta d’identità elettronica | a Bergamo 17mila ancora cartacee

A Bergamo, circa 17.000 persone possiedono ancora la carta d’identità cartacea, che diventerà ufficialmente non valida dal 3 agosto. Da questa data, sarà obbligatorio utilizzare la versione elettronica, conforme alle nuove normative. È importante aggiornare i propri documenti in anticipo per evitare inconvenienti e garantire un’identificazione valida e aggiornata.

Spid verso l'addio, ecco le nuove funzioni della Carta d'identità elettronica e come fare a richiederla - Lo Spid è pronto per essere sostituito, quasi definitivamente, dalla Carta d'identità elettronica. leggo.it

prendo un contagocce e verso 5–10 gocce di olio essenziale (limone, lavanda o tea tree sono i miei preferiti) direttamente nel tubo di cartone al centro del rotolo. La carta assorbe piano piano il profumo e, ogni volta che si usa il rotolo, l’aria si rinfresca in mod facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.