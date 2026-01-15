Verso Como-Milan Fullkrug ha recuperato | sarà tra i convocati

In vista della partita tra Como e Milan, il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato Fullkrug, che sarà probabilmente inserito tra i convocati. Il calciatore tedesco, dopo un periodo di assenza, torna a disposizione per l’attacco rossonero, offrendo nuove soluzioni offensive. La sua presenza potrebbe influire sulla strategia della squadra, contribuendo a rafforzare l’attacco in vista della sfida.

Como-Milan, Massimiliano Allegri ritrova anche Fullkrug per l'attacco rossonero: il tedesco dovrebbe fare parte dei convocati del Diavolo. Le ultime novità da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Como-Milan, Fullkrug ha recuperato: sarà tra i convocati Leggi anche: Milan, Fullkrug recuperato per Como: Allegri ritrova anche Terracciano Leggi anche: Milan tra Supercoppa e mercato: ecco i convocati di Allegri. In attacco Fullkrug e… La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, sorpresa Fullkrug: si è allenato e potrebbe essere tra i convocati per il Como; Como Milan, Allegri in conferenza: 'Fullkrug e Pavlovic tornano con la Roma'. Video; Milan, che tegola: Niclas Fullkrug si rompe il dito di un piede, fuori un mese. Quante e quali partite salta; Verso Como-Milan, Fullkrug ko e Allegri in emergenza in attacco: Leao, Pulisic e Nkunku chi gioca. Verso Como-Milan: Leao-Nkunku davanti. Fullkrug convocato - 2) Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. milannews.it

MN - Milan, Fullkrug convocato per il Como. Recuperato anche Terracciano - C'è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. milannews.it

Fullkrug sorprende tutti, la scelta ufficiale per Como - E' arrivata la decisione dell'attaccante in vista della sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas: il punto della situazione ... milanlive.it

Verso Como-Milan: le probabili formazioni delle due squadre x.com

MP PROBABILE - Verso Como-Milan: Allegri rischiera i titolari ma deve fare i conti con due assenze forzate facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.