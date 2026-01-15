Verso Como-Milan Fullkrug ha recuperato | sarà tra i convocati

In vista della partita tra Como e Milan, il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato Fullkrug, che sarà probabilmente inserito tra i convocati. Il calciatore tedesco, dopo un periodo di assenza, torna a disposizione per l’attacco rossonero, offrendo nuove soluzioni offensive. La sua presenza potrebbe influire sulla strategia della squadra, contribuendo a rafforzare l’attacco in vista della sfida.

Como-Milan, Massimiliano Allegri ritrova anche Fullkrug per l'attacco rossonero: il tedesco dovrebbe fare parte dei convocati del Diavolo. Le ultime novità da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

