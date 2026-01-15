Veronica Vanda scompare nel nulla | le ricerche si spostano a Sapri

Veronica Vanda, 34 anni, è scomparsa nel nulla, suscitando preoccupazione nella comunità. Le ricerche si concentrano ora a Sapri, dove si sono intensificati i tentativi di rintracciarla. La vicenda resta aperta e invita a mantenere alta l’attenzione sulla sua sorte.

La scomparsa di Veronica Vanda, una giovane donna di 34 anni, continua a destare preoccupazione e incertezze. Di lei, ieri, si è occupata anche la trasmissione “Chi l'ha visto?”. La madre, che non riesce a mettersi in contatto con lei da più di tre mesi, ha lanciato un appello urgente attraverso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Esce per andare all'ufficio postale e scompare nel nulla: al via le ricerche di un 36enne Leggi anche: “Eccola lì”. Martina scompare nel nulla, ricerche disperate: spunta l’ultimo video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Veronica Vanda scompare nel nulla: le ricerche si spostano a Sapri; Scomparsa Veronica Vanda: le telecamere di Chi l’ha visto arrivano a Sapri; Veronica Vanda scomparsa Napoli: da tre mesi nessuna notizia della donna. Scomparsa Veronica Vanda: le telecamere di Chi l’ha visto arrivano a Sapri - Le ricerche di Veronica Vanda, la trentaquattrenne napoletana di cui si sono perse le tracce lo scorso ottobre, arrivano a una svolta mediatica. infocilento.it

Cerchiamo ancora Veronica Vanda, la giovane donna di #Napoli scomparsa il 3 ottobre, dopo aver preso un treno per #Sapri da Paola (#Cosenza), dove era in vacanza con la madre. Non ha con sé il telefono, qualcuno ricorda di averla incontrata o ha sue no facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.