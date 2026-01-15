Verona-Bologna oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Verona-Bologna, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, si disputerà oggi alle ore 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, vengono forniti orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Verona-Bologna, assieme a Como-Milan, chiude il recupero della 16a giornata di Serie A. Gli scaligeri, che ospitano gli emiliani allo stadio Marcantonio Bentegodi, oggi alle ore 18.30, sono chiamati a vincere per cercare di uscire fuori dalla zona retrocessione. L'Hellas, allenato da Paolo Zanetti, è ultimo in classifica con 13 punti dietro a Pisa (13 punti) e Fiorentina (14 punti). Anche i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno l'obbligo di vincere visti gli ultimi e deludenti risultati in campionato. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo due punti, con due pareggi e tre sconfitte, che li portano a quota 27 al nono posto della classifica dietro alla Lazio e davanti all'Udinese.

