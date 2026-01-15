Vernacoliere la mostra prorogata fino all' 1 marzo E sabato al Museo della Città c' è il direttore Mario Cardinali
La mostra dedicata al Vernacoliere, originariamente in programma fino al 18 gennaio, è stata prorogata fino all’1 marzo presso il Museo della Città. Sabato sarà presente il direttore Mario Cardinali, offrendo l’opportunità di approfondire il percorso espositivo. Un’occasione per scoprire aspetti della rivista e della cultura locale, in un contesto che valorizza il patrimonio culturale della città.
Sarebbe dovuta finire il 18 gennaio invece la mostra al Museo della Città sul Vernacoliere è stata prorogata fino a domenica 1 marzo. In soli due mesi, come fatto sapere dal Comune, sono state 6mila le presenze a testimonianza di come il mensile satirico stia a cuore a tantissime persone, non solo livornesi. Sicuramente una buona notizia per il Vernacoliere che a breve è pronto a ritornare in edicola dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni. Ma non è tutto. Sabato 17 gennaio al museo sarà ospite Mario Cardinali, lo storico direttore e fondatore del giornale. L'appuntamento è alle 16 nella Sala del Grande Rettile. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
