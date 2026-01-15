Vergogna grillina, De Raho infilzato da Colosimo e linea da bimbi di Khamenei.

In un panorama politico complesso, le dinamiche tra figure pubbliche e le loro dichiarazioni spesso suscitano riflessioni. La recente vicenda che coinvolge De Raho e Colosimo evidenzia come, col tempo, le azioni e le parole tendano a riaffermare i rispettivi ruoli e responsabilità. Un processo di riconoscimento che, pur tra contrasti, contribuisce a mantenere un equilibrio necessario nel discorso pubblico.

Il tempo è galantuomo. Forse non è sempre così galantuomo come vorremmo che fosse, ma – alla lunga – qualche soddisfazione te la dà, riconoscendo a ciascuno il giusto peso, e collocando tutti dove meritano. Ve li ricordate qualche anno fa i grillini fiammeggianti, ululanti, vaffanculanti, con il dito alzato a indicare gli altri (tutti disonesti, tutti mafiosi, tutti collusi, secondo loro)? Ecco, la giornata di ieri si è incaricata di mostrarli per quello che sono. Sul versante ideale e morale, non sono riusciti ad andare oltre una misera astensione su un documento di solidarietà verso il popolo iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

