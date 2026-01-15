Vergogna! Alta tensione a Repubblica Elkann costretto a nascondersi dai suoi giornalisti video

Durante l’inaugurazione della mostra sui 50 anni di “Repubblica”, John Elkann è stato accolto con contestazioni da parte dei giornalisti, costretto a entrare di nascosto dal retro. L’evento ha attirato l’attenzione sul clima di tensione tra la testata e alcuni membri della proprietà, evidenziando le dinamiche interne e le sfide nel rapporto tra editori e giornalisti.

Le cronache dei giornali parlano di un John Elkann costretto a entrare dal retro, di nascosto, per sfuggire alla contestazione dei suoi giornalisti nel giorno dell'inaugurazione della mostra sui 50 anni di "Repubblica" al Mattatoio di Testaccio. Una scena apocalittica, o fantozziana, dipende dai punti di vista, ma certo non gradevole per gli ospiti, dal presidente della Repubblica Mattarella, al presidente del Senato La Russa, fino ai vertici del centrosinistra, arrivati alla spicciolata, dalla Schlein a Conte a Bonelli. Alta tensione, dunque, nel quotidiano fondato da Eugenio Scafari, che gli Elkann, con tutto il gruppo Gedi, hanno messo sul mercato con acquirenti non considerati affidabili dai giornalisti della storica testata di sinistra.

