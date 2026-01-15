Venezuela | sondaggio Izi ' italiani divisi su intervento Usa'

Secondo un sondaggio Izi, gli italiani sono divisi riguardo a un possibile intervento degli Stati Uniti in Venezuela. La maggior parte manifesta preoccupazione per la sicurezza mondiale e la stabilità delle democrazie occidentali, ma non condivide pienamente le strategie degli Stati Uniti. Il risultato evidenzia un sentimento di cautela e scetticismo verso le decisioni internazionali legate alla regione.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - La dottrina di Trump non convince gli italiani che sono preoccupati per la sicurezza mondiale e la tenuta delle democrazie occidentali, e non condividono le mire degli Usa. Su Maduro però l'opinione pubblica è divisa esattamente a metà. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. In generale la maggioranza degli italiani (58%) ritiene che sia diritto di uno Stato democratico intervenire militarmente contro un'altra nazione soltanto preventivamente per questioni di sicurezza nazionale, ma c'è un 42% degli intervistati che sostiene si possa intervenire per abbattere un Governo dittatoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

