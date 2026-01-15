Venezuela | sondaggio Izi ' italiani divisi su intervento Usa'

Un sondaggio Izi rivela che gli italiani sono divisi riguardo a un eventuale intervento degli Stati Uniti in Venezuela. La percezione della politica estera americana e le preoccupazioni sulla sicurezza globale influenzano le opinioni, con una generale diffidenza verso le strategie degli Stati Uniti. La crescente attenzione alle questioni internazionali si riflette nel modo in cui gli italiani valutano le possibili azioni esterne e il loro impatto sulla stabilità mondiale.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - La dottrina di Trump non convince gli italiani che sono preoccupati per la sicurezza mondiale e la tenuta delle democrazie occidentali, e non condividono le mire degli Usa. Su Maduro però l'opinione pubblica è divisa esattamente a metà. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. In generale la maggioranza degli italiani (58%) ritiene che sia diritto di uno Stato democratico intervenire militarmente contro un'altra nazione soltanto preventivamente per questioni di sicurezza nazionale, ma c'è un 42% degli intervistati che sostiene si possa intervenire per abbattere un Governo dittatoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: sondaggio Izi, 'italiani divisi su intervento Usa' Leggi anche: Venezuela: sondaggio Izi, 'italiani divisi su intervento Usa' Leggi anche: Perché ’Iran non è come il Venezuela: tutte le ipotesi su un intervento USA Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela-Usa, sondaggio: “Attacco illegittimo per 6 italiani su 10"/ “Per il 67% Trump causa instabilità” - Usa, secondo un sondaggio, per il 57% degli italiani l'intervento militare costituisce un illecito, il 67% non approva le politiche aggressive di Trump ... ilsussidiario.net

Sondaggio, la maggioranza netta e ampia degli italiani condivide il blitz militare di Trump in Venezuela e la cattura di Maduro - Il 58,2% degli italiani condivide l'azione militare statunitense, decisa dal presidente Donald Trump, in Venezuela e la cattura di Maduro e della moglie. affaritaliani.it

Venezuela, per 6 italiani su 10 l'arresto di Maduro è illegale. E su Trump... - La situazione a livello internazionale è allarmante, sono tanti i Paesi nel mirino per varie questioni e naturalmente al centro di tutto c'è Trump. affaritaliani.it

Il governo venezuelano libera 11 giornalisti, altri 24 ancora in cella. Lo conferma il sindacato della stampa. Altri 24 sono ancora in cella per le loro idee. Sondaggio Economist, in Venezuela Trump molto popolare, con Delcy solo il 13% #ANSA facebook

Il governo venezuelano libera 11 giornalisti, altri 24 ancora in cella. Lo conferma il sindacato della stampa. Altri 24 sono ancora in cella per le loro idee. Sondaggio Economist, in Venezuela Trump molto popolare, con Delcy solo il 13% #ANSA x.com

