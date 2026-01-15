Venezuela migliaia di persone alla processione della Vergine Maria

A Barquisimeto, circa 270 chilometri a ovest di Caracas, si è svolta la tradizionale processione della Vergine Maria, alla quale hanno partecipato migliaia di venezuelani. L’evento rappresenta un momento importante di devozione e comunità, testimonianza della radicata fede religiosa nel paese. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni dedicate alla Divina Pastora, un appuntamento che ogni anno riunisce numerosi fedeli in un momento di preghiera condivisa.

Migliaia di venezuelani hanno partecipato alla processione della Vergine Maria a Barquisimeto, circa 270 chilometri a ovest di Caracas, per onorare la Divina Pastora. Il desiderio di pace, prosperità e buona salute nasce dall’incertezza politica dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro il 3 gennaio. Il pellegrinaggio si svolge ogni 14 gennaio. Secondo il Vaticano, la processione attira circa 3 milioni di persone e si estende per circa 7 chilometri. Vestiti per lo più di bianco, i pellegrini partono dal santuario di Santa Rosa e si fermano in 12 stazioni lungo il percorso prima di raggiungere la cattedrale di Barquisimeto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

