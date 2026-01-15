Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | è al sicuro in ambasciata
Luigi Gasperin, imprenditore italo-venezuelano di 77 anni, è stato liberato dopo diversi mesi di detenzione in Venezuela. Come comunicato in esclusiva da Libero, l’uomo si trova ora al sicuro presso l’ambasciata. La sua liberazione rappresenta una svolta importante per la famiglia e le autorità coinvolte, confermando il progressivo miglioramento della sua situazione.
Luigi Gasperin, imprenditore italo-venezuelano di 77 anni, come aveva anticipato Libero in esclusiva giovedì scorso, è stato liberato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio dopo mesi di detenzione in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere". Gasperin, ora al sicuro presso l'ambasciata italiana, appare provato ma in condizioni stabili di salute. Secondo la Farnesina, ha espresso il desiderio di rimanere in Venezuela e tornare a Maturín, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
