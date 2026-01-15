Venezuela libero anche il 77enne Luigi Gasperin | Sta bene è provato ma vuole rimanere a Maturin

Il governo venezuelano ha annunciato la liberazione di Luigi Gasperin, 77 anni, che si trova a Maturín. In una dichiarazione, Gasperin ha confermato di star bene e di voler rimanere nel paese. La notizia si aggiunge ad altre liberazioni recenti, tra cui quella del cittadino italiano annunciata da Antonio Tajani. La vicenda evidenzia l’attenzione diplomatica e le dinamiche di tutela dei cittadini italiani all’estero.

Venezuela, l'annuncio di Tajani in diretta: "Libero anche Luigi Gasperin" - Questa mattina, durante la diretta di “Agorà “su Rai3, il conduttore Roberto Inciocchi ha interrotto la scaletta per dare una ... iltempo.it

Venezuela, libero anche Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas - Accusato di voler attentare alla vita di Maduro, era stato arrestato nell’agosto 2025. quotidiano.net

Tajani: "Libero in Venezuela Luigi Gasperin. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Stanotte è uscito dal carcere". #ANSA facebook

