Venezuela libero anche il 77enne Luigi Gasperin | Sta bene è provato ma vuole rimanere a Maturin
Il governo venezuelano ha annunciato la liberazione di Luigi Gasperin, 77 anni, che si trova a Maturín. In una dichiarazione, Gasperin ha confermato di star bene e di voler rimanere nel paese. La notizia si aggiunge ad altre liberazioni recenti, tra cui quella del cittadino italiano annunciata da Antonio Tajani. La vicenda evidenzia l’attenzione diplomatica e le dinamiche di tutela dei cittadini italiani all’estero.
Antonio Tajani, ha annunciato la liberazione di un nuovo cittadino. Anche Luigi Gasprin è stato rimesso in libertà dal governo del Venezuela. Come riferito dal vicepremier, il 77enne si trova ora nell'ambasciata italiana a Caracas. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas
Leggi anche: Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas. “Non tornerò in Italia”
Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas; Chi è Luigi Gasperin, l'imprenditore piemontese 77enne liberato dal Venezuela. Tajani: Molto provato; Venezuela, Farnesina al lavoro per conferme rilasci: Luigi Gasperin sarebbe libero, attesa per Trentini; Alberto Trentini, speranze per il fine settimana. Liberato in Venezuela l’italiano Biagio Pilieri.
Venezuela, l’imprenditore italiano Luigi Gasperin torna libero: “Ora è al sicuro” - Dopo mesi di detenzione, l’imprenditore italiano è stato scarcerato nella notte e trasferito nella sede de ... notizie.it
Venezuela, l'annuncio di Tajani in diretta: "Libero anche Luigi Gasperin" - Questa mattina, durante la diretta di “Agorà “su Rai3, il conduttore Roberto Inciocchi ha interrotto la scaletta per dare una ... iltempo.it
Venezuela, libero anche Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas - Accusato di voler attentare alla vita di Maduro, era stato arrestato nell’agosto 2025. quotidiano.net
Tajani: "Libero in Venezuela Luigi Gasperin. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Stanotte è uscito dal carcere". #ANSA facebook
Il Venezuela non è libero solo perchè Maduro è stato destituito. Non basta un cambio di nome al vertice per modificare il sistema di potere costruito negli anni. C’è bisogno di ascolto vero del popolo venezuelano che già l’anno scorso si è espresso a sostegno x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.