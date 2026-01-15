Venezuela libero anche il 77enne Luigi Gasperin Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas
Luigi Gasperin, 77 anni, è stato ufficialmente liberato in Venezuela dopo sei mesi di detenzione a Caracas. La notizia, comunicata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta una svolta significativa per la famiglia dell’imprenditore, che aveva atteso questa notizia da diversi mesi. La sua liberazione segna un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela, offrendo speranza per altri casi simili.
Roma, 15 gennaio 2026 – Anche Luigi Gasperin è libero. La buona notizia arriva anche stavolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poco dopo le 8 di questa mattina ha postato su X il messaggio che la famiglia dell’imprenditore 77enne aspettava dall’estate scorsa. Il rilascio era atteso visto che Gasperin aveva ottenuto già l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi. Solo oggi però è uscito dalla prigione nella zona di Prados del Este, Caracas, in cui era detenuto. “Ora è nella sede della nostra ambasciata”, twitta Tajani. Dopo Alberto Tarantini, Mario Burlò e prima ancora, Biagio Pilieri, un quarto nostro connazionale esce dunque dalle carceri di Caracas, che si sono dischiuse in seguito alla cattura di Maduro e con la nuova presidenza ad Interim Delcy Rodriguez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
