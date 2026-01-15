Venezuela libero anche il 77enne Luigi Gasperin Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas Non tornerò in Italia

Luigi Gasperin, 77 anni, è stato recentemente liberato dopo sei mesi di detenzione a Caracas. La notizia, confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta un aggiornamento importante sulla vicenda. Gasperin, che ha dichiarato di non voler tornare in Italia, rimane sotto osservazione. Questa soluzione segna un passo significativo nella vicenda, offrendo un sollievo alle sue persone e al contesto diplomatico coinvolto.

Roma, 15 gennaio 2026 – Anche Luigi Gasperin è libero. La buona notizia arriva anche stavolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poco dopo le 8 di questa mattina ha postato su X il messaggio che la famiglia dell'imprenditore 77enne aspettava dall'estate scorsa. Il rilascio era atteso visto che Gasperin aveva ottenuto già l'ordine di scarcerazione nei giorni scorsi. Solo oggi però è uscito dalla prigione nella zona di Prados del Este, Caracas, in cui era detenuto. "Ora è nella sede della nostra ambasciata", twitta Tajani. Dopo Alberto Tarantini, Mario Burlò e prima ancora, Biagio Pilieri, un quarto nostro connazionale esce dunque dalle carceri di Caracas, che si sono dischiuse in seguito alla cattura di Maduro e con la nuova presidenza ad Interim Delcy Rodriguez.

