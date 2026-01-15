Venezuela libero anche il 77enne Luigi Gasperin Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas Non tornerò in Italia

Da quotidiano.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gasperin, 77 anni, è stato recentemente liberato dopo sei mesi di detenzione a Caracas. La notizia, confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta un aggiornamento importante sulla vicenda. Gasperin, che ha dichiarato di non voler tornare in Italia, rimane sotto osservazione. Questa soluzione segna un passo significativo nella vicenda, offrendo un sollievo alle sue persone e al contesto diplomatico coinvolto.

Roma, 15 gennaio 2026 – Anche Luigi Gasperin è libero. La buona notizia arriva anche stavolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poco dopo le 8 di questa mattina ha postato su X il messaggio che la famiglia dell’imprenditore 77enne aspettava dall’estate scorsa. Il rilascio era atteso visto che Gasperin aveva ottenuto già l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi. Solo oggi però è uscito dalla prigione nella zona di Prados del Este, Caracas, in cui era detenuto. “Ora è nella sede della nostra ambasciata”, twitta Tajani. Dopo Alberto Tarantini, Mario Burlò e prima ancora, Biagio Pilieri, un quarto nostro connazionale esce dunque dalle carceri di Caracas, che si sono dischiuse in seguito alla cattura di Maduro e con la nuova presidenza ad Interim Delcy Rodriguez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

venezuela libero anche il 77enne luigi gasperin il petroliere 6 mesi in carcere a caracas non torner242 in italia

© Quotidiano.net - Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas. “Non tornerò in Italia”

Leggi anche: Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas

Leggi anche: Venezuela, libero anche Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela, libero anche il 77enne Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas; Venezuela, Farnesina al lavoro per conferme rilasci: Luigi Gasperin sarebbe libero, attesa per Trentini; Alberto Trentini, speranze per il fine settimana. Liberato in Venezuela l’italiano Biagio Pilieri; Venezuela, Tajani: “Libero anche l’imprenditore Luigi Gasperin”.

venezuela libero 77enne luigiVenezuela, libero anche Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas - Accusato di voler attentare alla vita di Maduro, era stato arrestato nell’agosto 2025. quotidiano.net

venezuela libero 77enne luigiChi è Luigi Gasperin: età, azienda, le accuse, le condizioni di salute e perché era stato arrestato - Era stato arrestato il 7 agosto 2025 nello Stato di Monagas, nel Venezuela orientale, con l’accusa di ... leggo.it

venezuela libero 77enne luigiVenezuela, Luigi Gasperin è libero: è uscito dal carcere. L'annuncio di Tajani - Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. tg.la7.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.