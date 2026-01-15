Venezuela libero anche Gasperin Imprenditore arrestato per cospirazione

In Venezuela, Luigi Gasperin, imprenditore piemontese arrestato ad agosto per cospirazione, è stato recentemente liberato. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione politica e giudiziaria nel paese, dove Gasperin era detenuto da mesi nelle carceri di Maduro. La sua scarcerazione evidenzia i cambiamenti in atto e l'attenzione internazionale sulla condizione dei detenuti e sulle dinamiche politiche venezuelane.

Una buona notizia da Caracas. Liberato anche Luigi Gasperin. L'imprenditore piemontese, arrestato ad agosto per cospirazione, era da mesi nelle carceri di Maduro.

Luigi Gasperin, chi è l'imprenditore italiano liberato in Venezuela - L'imprenditore 77enne, arrestato il 9 agosto 2025 e detenuto in Venezuela, si trova adesso "nella sede della nostra ambasciata a Caracas", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana" - Il ministro degli Esteri conferma il rilascio dell'imprenditore piemontese arrestato ad agosto.

