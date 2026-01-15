Venezuela libero anche Gasperin Imprenditore arrestato per cospirazione

In Venezuela, Luigi Gasperin, imprenditore piemontese arrestato ad agosto per cospirazione, è stato recentemente liberato. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione politica e giudiziaria nel paese, dove Gasperin era detenuto da mesi nelle carceri di Maduro. La sua scarcerazione evidenzia i cambiamenti in atto e l'attenzione internazionale sulla condizione dei detenuti e sulle dinamiche politiche venezuelane.

Una buona notizia da Caracas. Liberato anche Luigi Gasperin. L’imprenditore piemontese, arrestato ad agosto per cospirazione, era da mesi nelle carceri di Maduro. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

