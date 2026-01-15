In Venezuela, Luigi Gasperin si unisce a Trentini e Burlò, tornando in libertà. Si attende ora l’incontro tra il presidente Donald Trump e Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e premio Nobel. La situazione politica nel paese continua a evolversi, con sviluppi che interessano sia il panorama nazionale sia le relazioni internazionali.

In Venezuela, dopo Trentini e Burlò, anche Luigi Gasperin è libero. Attesa per l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e la premio Nobel e leader dell’opposizione a Maduro Maria Corina Machado. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Venezuela, liberato anche Luigi Gasperin. Machado da Trump

Leggi anche: Chi è Luigi Gasperin, l’imprenditore italiano liberato in Venezuela, era in carcere da otto mesi

Leggi anche: Venezuela, è stato liberato Luigi Gasperin

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, liberato anche l’imprenditore Luigi Gasperin; Venezuela, l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati: chi è e perché era detenuto; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò.

Luigi Gasperin, chi è l'imprenditore italiano liberato in Venezuela - L'imprenditore 77enne, arrestato il 9 agosto 2025 e detenuto in Venezuela, si trova adesso “nella sede della nostra ambasciata a Caracas”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. tg24.sky.it