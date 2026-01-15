Durante la trasmissione “Agorà” su Rai3, questa mattina è stata annunciata in diretta una novità importante riguardante il Venezuela. Il ministro Tajani ha comunicato che anche Luigi Gasperin sarà libero. La notizia, comunicata dal conduttore Roberto Inciocchi, rappresenta un aggiornamento significativo sulla situazione. Qui di seguito i dettagli principali e le implicazioni di questa comunicazione.

Questa mattina, durante la diretta di “Agorà “su Rai3, il conduttore Roberto Inciocchi ha interrotto la scaletta per dare una notizia dell'ultimissima ora. “C'è un altro detenuto in un carcere venezuelano che è stato liberato in questi minuti”, ha annunciato in apertura prima di passare la linea alla giornalista in collegamento Francesca Martelli. Martelli ha confermato la notizia rilanciata sul social “X” dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accompagnata da una foto che ritrae Luigi Gasperin, imprenditore italo-venezuelano di 77 anni, appena liberato. “Era in carcere in Venezuela – ha riferito l'esponente del governo – è provato, ma in condizioni stabili”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela, l'annuncio di Tajani in diretta: "Libero anche Luigi Gasperin"

