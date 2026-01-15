Venezuela i marines Usa sequestrano la sesta petroliera nel giorno in cui Trump accoglie Machado
Il Venezuela ha visto sequestrate sei petroliere da parte degli Stati Uniti, con l’ultimo intervento che ha coinvolto la nave “Veronica”. Questa serie di operazioni si è svolta nel giorno in cui l’ex presidente Trump ha ricevuto Machado. Le azioni statunitensi in mare continuano a influenzare la situazione energetica e politica nella regione, suscitando attenzione internazionale sulla questione dei controlli e delle sanzioni nel settore petrolifero venezuelano.
E sono sei. Con il sequestro della “Veronica” sono sei le petroliere che gli Stati Uniti hanno posto sotto sequestro. Una attività che si inquadra nell’operazione che ha portato all’arresto del presidente Maduro e della moglie, avvenuto il 3 gennaio. Il leader chavista e la consorte sono accusati di narco-terrorismo e traffico di cocaina. A dare conferma del nuovo sequestro è stato il Comando meridionale Usa: “In un’altra azione prima dell’alba, i marines e i marinai della Joint Task Force Southern Spear, a supporto del Dipartimento della Sicurezza Interna, sono decollati dalla USS Gerald R. Ford (CVN 78) e hanno catturato la petroliera Veronica senza incidenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
