Venezuela è stato liberato Luigi Gasperin

Luigi Gasperin, cittadino italiano, è stato liberato dal Venezuela questa notte. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha precisato che l’italiano si trova attualmente presso l’ambasciata italiana a Caracas. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra Italia e Venezuela.
L’italiano Luigi Gasperin è stato scarcerato dal Venezuela questa notte. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, specificando che ora si trova nell’ambasciata italiana a Caracas. Il suo ordine di scarcerazione era stato tra i primi a emergere, insieme alla notizia della liberazione di Biagio Pilieri, ma Gasperin era ancora in attesa di essere effettivamente rilasciato. La sua liberazione si aggiunge a quelle di Alberto Trentini e Mario Burlò. «Gasperin è provato ma in condizioni stabili. Ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturin, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda», ha spiegato la Farnesina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
