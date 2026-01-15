Venere Azzurra in marcia. Al via con cinque trasferte.

Il campionato 2025/26 di serie C maschile di pallanuoto inizia questo sabato, 17 gennaio. La Venere Azzurra si prepara a disputare le prime cinque trasferte della stagione, segnando l’inizio di un nuovo percorso sportivo. La stagione si presenta ricca di sfide e opportunità per la squadra, che mira a consolidare la propria posizione nel campionato.

È ufficiale: il campionato 202526 di serie C maschile di pallanuoto prenderà il via questo sabato, 17 gennaio, e per la Venere Azzurra il conto alla rovescia è partito. È infatti uscito il calendario per il team guidato da coach Carlo Foti, che, dopo aver disputato il girone lombardo nel corso della scorsa stagione, è stato questa volta inserito nel girone 3, in cui se la vedrà con un agguerrito gruppo di avversarie del nord Italia, che sono 2000 Pallanuoto Bologna, Pol. Com. Riccione, Coopernuoto Carpi, Pol. Coop Parma, Reggiana Nuoto, Up Persicetana, Canottieri Bissolati Cremona, Piacenza Pn Accademy, Sporting Lodi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

