Venduta la storica pasticceria Gattullo a Milano | da 65 anni era gestita dalla stessa famiglia

La storica pasticceria Gattullo di Milano, gestita dalla stessa famiglia per oltre 65 anni, è stata recentemente venduta. Il celebre caffè e cocktail bar di Porta Lodovica passa ora al gruppo dell’imprenditore Vincenzo Dascanio. Questo cambiamento segna una nuova fase per un punto di riferimento della tradizione milanese, mantenendo però intatte le radici storiche e la qualità che hanno contraddistinto Gattullo nel tempo.

La famiglia Gattullo vende il celebre caffè e cocktail bar di Porta Lodovica al gruppo dell'imprenditore Vincenzo Dascanio. "I marchi storici hanno bisogno di qualcuno che investa in loro".

La storica Pasticceria milanese Gattullo passa a Vincenzo D’Ascanio - La storica Pasticceria Gattullo, uno dei luoghi più iconici di Milano, si prepara a entrare in una nuova fase della sua lunga storia. foodaffairs.it

Milano, la pasticceria Gattullo passa di mano dopo 65 anni. «Cochi e Renato entravano con le pinne, Bruno Pizzul cucinava gli spaghetti per Jannacci» - Giuseppe Gattullo, nipote del fondatore dello storico locale in piazzale di Porta Lodovica, vende all’imprenditore e creativo Vincenzo Dascanio: «Farò l'ambassador, il marchio va valorizzato da chi ha ... msn.com

