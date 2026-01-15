Vendita La Stampa il gruppo veneto Nem vuol prendersi il Nord | offerta ufficiale per il quotidiano

Il gruppo veneto Nem ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto di La Stampa, nel contesto di un mercato in cui si intensificano le strategie di consolidamento nel settore dell’informazione. La trattativa si inserisce in un quadro più ampio di cessioni e acquisizioni, con particolare attenzione alle testate storiche italiane. La decisione di Elkann di cedere alcune testate di Gedi ha contribuito a riaccendere l’interesse degli investitori per questo segmento.

La corsa per l'acquisizione del quotidiano La Stampa si stringe. Nell'ultimo mese, dopo la decisione di John Elkann, amministratore di Exor, di cedere le testate edite da Gedi (fra le quali pure La Repubblica, che sta festeggiando il suo cinquantesimo compleanno e che resta nelle mire dell'armatore greco Theodore Kyriakou), molti nomi sono usciti. Oggi in pole per il giornale torinese c'è Nem (Nord est media) del banchiere Enrico Marchi, subito dietro il gruppo Sapere aude editori (Sae), presieduto da Alberto Leonardis. La griglia è ordinata dai reali passaggi fin qui compiuti.

La Stampa verso la cessione: in corsa NEM e Gruppo SAE - Gedi avrebbe rifiutato un’offerta da 22,5 milioni di euro avanzata dall’imprenditore e produttore cinematografico Andrea Iervolino. engage.it

Stampa, smantellamento Gedi: pezzi d’Italia in vendita ad Atene, le redazioni incrociano le braccia - La cessione di Gedi ad Antenna scatena scioperi e tensioni: testate spezzate, fuga oltre confine e allarme per pluralismo e occupazione Il gruppo editoriale Gedi, che edita testate simbolo del ... it.euronews.com

La Stampa in vendita, Nem ha presentato la sua offerta. Ora sta a Gedi decidere

