Vede un braccio uscire dalla neve e salva uno sciatore travolto da una valanga

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una discesa a Engelberg, in Svizzera, un escursionista ha notato un braccio che spuntava dalla neve. Reagendo prontamente, ha individuato uno sciatore travolto da una valanga e ha subito prestato soccorso. Questo intervento ha permesso di mettere in salvo una persona in grave pericolo, dimostrando l’importanza della vigilanza e della prontezza in ambienti montani.

Mentre scendeva sulle piste di Engelberg, in Svizzera, ha notato qualcosa di insolito: un braccio di una persona in difficoltà che usciva da un cumulo di neve. Così im 37enne italiano, Matteo Zilla, ha avvistato e tratto in salvo un altro sciatore che era stato travolto e sepolto da una valanga. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

