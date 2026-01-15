Vede un braccio uscire dalla neve e salva uno sciatore travolto da una valanga

Durante una discesa a Engelberg, in Svizzera, un escursionista ha notato un braccio che spuntava dalla neve. Reagendo prontamente, ha individuato uno sciatore travolto da una valanga e ha subito prestato soccorso. Questo intervento ha permesso di mettere in salvo una persona in grave pericolo, dimostrando l’importanza della vigilanza e della prontezza in ambienti montani.

Mentre scendeva sulle piste di Engelberg, in Svizzera, ha notato qualcosa di insolito: un braccio di una persona in difficoltà che usciva da un cumulo di neve. Così im 37enne italiano, Matteo Zilla, ha avvistato e tratto in salvo un altro sciatore che era stato travolto e sepolto da una valanga.

