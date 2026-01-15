Vede il posto di controllo e scappa lungo inseguimento nella notte | arrestato 19enne

Nella notte tra mercoledì e giovedì, nell'Est Veronese, si è verificato un inseguimento tra un veicolo in fuga e i carabinieri di Tregnago. Il 19enne italiano coinvolto è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti offensivi. L’episodio si è concluso con il fermo del giovane, che aveva tentato di sfuggire al controllo.

Un lungo inseguimento avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nell'Est Veronese, si è concluso con l'arresto, da parte dei carabinieri della stazione di Tregnago, di un 19enne italiano del posto, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

