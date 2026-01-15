Wout Van Aert affronta un periodo difficile a causa di una frattura alla caviglia e un intervento chirurgico, rimediati durante una gara di ciclocross a Mol. Nonostante le sfide, il ciclista belga ha dichiarato di non considerare il ritiro. Il suo ritorno in bici prima di poter camminare testimonia la sua determinazione e resilienza nel proseguire la carriera nonostante le avversità.

Roma, 15 gennaio 2026 - Tornare in bici prima di poter camminare: 'miracoli' del ciclismo e di un atleta resiliente come Wout Van Aert, alle prese con il recupero della frattura alla caviglia (e successiva operazione chirurgica) rimediata a Mol, in quella che resta la sua ultima apparizione stagionale nel ciclocross. Per il belga si è trattato dell'ennesimo contrattempo fisico negli ultimi anni, ma la voglia di pedalare non è svanita neanche stavolta e, pensando al ritiro choc di Simon Yates, la cosa non è scontata. Le dichiarazioni di Van Aert. La chiacchierata di Van Aert ai microfoni di Cycling Up To Date parte proprio dalla notizia del ritiro del vincitore del Giro d'Italia 2025 che, a quanto pare, ha sorpreso ogni operatore di casa Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Aert: "Periodo complicato, ma non penso al ritiro"

Leggi anche: Van Aert: “Ho pensato al ritiro. Ma ora sogno Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre”

Leggi anche: Ciclocross, caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert: brutta botta al ginocchio destro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Visma | Lease a Bike, Wout Van Aert: Nel ciclocross Van Der Poel è meno dominante rispetto all'anno scorso.

Van Aert: "Periodo complicato, ma non penso al ritiro" - Il belga, commentando la scelta di Yates di chiudere all'improvviso la sua carriera, 'assolve' la Visma- sport.quotidiano.net