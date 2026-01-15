Van Aert | Periodo complicato ma non penso al ritiro

Da sport.quotidiano.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wout Van Aert affronta un periodo difficile a causa di una frattura alla caviglia e un intervento chirurgico, rimediati durante una gara di ciclocross a Mol. Nonostante le sfide, il ciclista belga ha dichiarato di non considerare il ritiro. Il suo ritorno in bici prima di poter camminare testimonia la sua determinazione e resilienza nel proseguire la carriera nonostante le avversità.

Roma, 15 gennaio 2026 - Tornare in bici prima di poter camminare: 'miracoli' del ciclismo e di un atleta resiliente come Wout Van Aert, alle prese con il recupero della frattura alla caviglia (e successiva operazione chirurgica) rimediata a Mol, in quella che resta la sua ultima apparizione stagionale nel ciclocross. Per il belga si è trattato dell'ennesimo contrattempo fisico negli ultimi anni, ma la voglia di pedalare non è svanita neanche stavolta e, pensando al ritiro choc di Simon Yates, la cosa non è scontata.   Le dichiarazioni di Van Aert.   La chiacchierata di Van Aert ai microfoni di Cycling Up To Date parte proprio dalla notizia del ritiro del vincitore del Giro d'Italia 2025 che, a quanto pare, ha sorpreso ogni operatore di casa Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

van aert periodo complicato ma non penso al ritiro

© Sport.quotidiano.net - Van Aert: "Periodo complicato, ma non penso al ritiro"

Leggi anche: Van Aert: “Ho pensato al ritiro. Ma ora sogno Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre”

Leggi anche: Ciclocross, caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert: brutta botta al ginocchio destro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Visma | Lease a Bike, Wout Van Aert: Nel ciclocross Van Der Poel è meno dominante rispetto all'anno scorso.

van aert periodo complicatoVan Aert: "Periodo complicato, ma non penso al ritiro" - Il belga, commentando la scelta di Yates di chiudere all'improvviso la sua carriera, 'assolve' la Visma- sport.quotidiano.net

van aert periodo complicatoVAN AERT OPERATO: TUTTO OK, ORA PUO' PENSARE AL RECUPERO - Raimondo Scimone, uno degli agenti più conosciuti e apprezzati nel mondo del ciclismo, piange la scomparsa di papà Mario, venuto a mancare all’età di 91 anni nel primo giorno di questo 2026. tuttobiciweb.it

van aert periodo complicatoWout van Aert, caduta sulla neve: l’infortunio è serio, deve operarsi - Il campione belga sarà costretto a un periodo di stop: a rischio anche le prime gare della stagione su strada. msn.com

Profeta Zakariya Storia completaL'uomo che non ha mai rinunciato ad Allah

Video Profeta Zakariya Storia completaL'uomo che non ha mai rinunciato ad Allah

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.