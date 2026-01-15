Valmontone calcio Virdis | Con l’Olbia volevamo festeggiare il ritorno a casa peccato

Il Valmontone calcio conclude il match con l’Olbia sul pareggio 1-1, mancando l’occasione di festeggiare appieno il ritorno allo stadio “Gelsi”. La partita, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa, si è conclusa senza vittorie, lasciando un senso di rammarico tra tifosi e squadra. Il presidente Manolo Bucci e la sindaca Veronica Bernabei hanno partecipato alla cerimonia di consegna della targa, simbolo di un momento importante per il club.

Valmontone (Rm) – Il Valmontone non riesce a fare una festa “totale”. La squadra del presidente Manolo Bucci (a cui la sindaca Veronica Bernabei ha consegnato una targa in occasione del ritorno allo stadio “Gelsi”) non è andata oltre l’1-1 nel match con l’Olbia che ha segnato il rientro a casa dopo l’esilio tra Zagarolo (per gli allenamenti) e Anagni (per le gare ufficiali). A parlare dei temi del momento in casa giallorossa è Alessio Virdis, terzino sinistro classe 2000: “Con l’Olbia è indubbiamente un pareggio che ci sta stretto. Dopo essere andati in vantaggio con Roberti, abbiamo subito un mezzo tiro in porta su una punizione che probabilmente non c’era e che è stata deviata alle spalle di Yimga. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Valmontone calcio, Conte: “Il match con la Nocerina sarà molto stimolante” Leggi anche: Valmontone (calcio, serie D), Gallo: “Con l’Albalonga la miglior partita dall’inizio della stagione” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valmontone calcio, Conte: “Il match con la Nocerina sarà molto stimolante” - 0: dopo l’Albalonga, caduta la settimana precedente sul campo “amico” di ... romatoday.it Serie D | Highlights Valmontone 1921 - Olbia Calcio. Rivediamo le azioni salienti della gara di oggi terminata 1-1. #valmontone1921 #seried facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.