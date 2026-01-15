Valerio Pelli il giovane rugbista viterbese vede azzurro | convocato nell' Italia under 20 per il 6 nazioni

Valerio Pelli, giovane rugbista di Viterbo, è stato convocato nell’Italia Under 20 per il Sei Nazioni. Questa selezione rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera sportiva. Ricordando le partecipazioni passate, come i mondiali under 20 del 2008 a Swansea, si evidenzia la tradizione di talento e passione per il rugby nella città di Viterbo.

Ruolo tallonatore, è sotto contratto con la Benetton Treviso e per il futuro la speranza è scendere in campo nel match augurale contro la Scozia: "Devo impegnarmi sempre di più perché più si sale e più il livello è elevato, non ho paura dei sacrifici" Era il lontano giugno 2008 quando ai mondiali di rugby under 20, a Swansea, in Galles, scese in campo la coppia di mediani tutta viterbese, con il numero 9 Carlo Vannini e con il numero 10 Riccardo Bocchino. Da allora nessun viterbese ha avuto l’opportunità di indossare la maglia azzurra. Sabato prossimo, a Dublino, dove l’Italia U20 affronterà i pari età irlandesi, sarà Valerio Pelli a chiudere questa lunga parentesi di assenza dai palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Complimenti a Valerio Pelli e Giacomo Dell'Oglio per le convocazioni in Nazionale, rispettivamente impegnati nella sfida dell'Italia U20 contro i parietá irlandesi e al torneo SVN3 di Dubai. In bocca al lupo! facebook