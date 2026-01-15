Valeria Fedeli Piantedosi | È una grande perdita soprattutto umana

Valeria Fedeli, figura di spicco nel panorama italiano, viene ricordata per la sua empatia, vitalità e forte senso delle istituzioni. Piantedosi ha commentato la sua perdita come un evento di grande significato, sottolineando il valore umano di Fedeli. La loro interazione, avvenuta in ruoli istituzionali diversi, testimonia l’impegno e la dedizione di Fedeli nel servizio pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo politico e sociale italiano.

Valeria Fedeli era "molto empatica, molto vitale, con un grande senso delle istituzioni. Io l'ho incrociata quando ero prefetto e lei ministro. È una grande perdita soprattutto umana. Oggi siamo stati soprattutto vicini alle persone più care che ne soffriranno più di tutti la mancanza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in visita alla camera ardente, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l'ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all'età di 76 anni. "Una persona che al di là dei giusti posizionamenti che ci possono essere nella politica, dal punto di vista umano sapevamo essere disponibile per tutti – ha detto -.

Fedeli, Piantedosi: Onorava con passione l'impegno politico

Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013.

Ho un bello, anche se breve, ricordo di Valeria Fedeli. Mi dispiace molto per la sua scomparsa. ur nella divergenza su cosa sarebbe stato utile fare per la scuola italiana la ricordo come una persona che aveva sinceramente a cuore il futuro di questa malridott

