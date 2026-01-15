Valeria Fedeli Gentiloni | Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo
Valeria Fedeli, riconosciuta per la sua capacità di dialogo e mediazione, è stata ricordata da Gentiloni come una figura fondamentale del suo governo. La sua abilità nel confrontarsi con diverse sensibilità e nel portare avanti le proprie idee ha contribuito a creare un clima di collaborazione. Questa testimonianza sottolinea il ruolo di una leader che ha saputo unire posizioni diverse, mantenendo sempre un approccio costruttivo.
"Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi di combattere con le sue idee, ma in fondo di riuscire a mediare, a trovare accordi, a parlare con tutti". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni, in visita alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l'ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all'età di 76 anni. "È raro vedere un ricordo di un esponente politico in questa partecipazione.
