Valeria Fedeli, riconosciuta per la sua capacità di dialogo e mediazione, è stata ricordata da Gentiloni come una figura fondamentale del suo governo. La sua abilità nel confrontarsi con diverse sensibilità e nel portare avanti le proprie idee ha contribuito a creare un clima di collaborazione. Questa testimonianza sottolinea il ruolo di una leader che ha saputo unire posizioni diverse, mantenendo sempre un approccio costruttivo.

“Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi di combattere con le sue idee, ma in fondo di riuscire a mediare, a trovare accordi, a parlare con tutti”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni, in visita alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all’età di 76 anni. “È raro vedere un ricordo di un esponente politico in questa partecipazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valeria Fedeli, Gentiloni: "Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo"

Leggi anche: E' morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione nel governo Gentiloni

Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e sindacalista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista; Graziano Delrio ricorda Valeria Fedeli scomparsa oggi (14.01.2026); Addio a Valeria Fedeli: la scomparsa dell’ex ministra dell’Istruzione e vicepresidente del Senato; Fedeli: Gentiloni, ‘donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo’.

Valeria Fedeli, Gentiloni: "Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo" - (LaPresse) "Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi ... stream24.ilsole24ore.com