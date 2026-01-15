Valeria Fedeli Gentiloni | Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Fedeli, riconosciuta per la sua capacità di dialogo e mediazione, è stata ricordata da Gentiloni come una figura fondamentale del suo governo. La sua abilità nel confrontarsi con diverse sensibilità e nel portare avanti le proprie idee ha contribuito a creare un clima di collaborazione. Questa testimonianza sottolinea il ruolo di una leader che ha saputo unire posizioni diverse, mantenendo sempre un approccio costruttivo.

“Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi di combattere con le sue idee, ma in fondo di riuscire a mediare, a trovare accordi, a parlare con tutti”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni, in visita alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione nel governo da lui presieduto, morta mercoledì all’età di 76 anni. “È raro vedere un ricordo di un esponente politico in questa partecipazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

valeria fedeli gentiloni orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio governo

© Lapresse.it - Valeria Fedeli, Gentiloni: "Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo"

Leggi anche: E' morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione nel governo Gentiloni

Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e sindacalista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista; Graziano Delrio ricorda Valeria Fedeli scomparsa oggi (14.01.2026); Addio a Valeria Fedeli: la scomparsa dell’ex ministra dell’Istruzione e vicepresidente del Senato; Fedeli: Gentiloni, ‘donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo’.

valeria fedeli gentiloni orgogliosoValeria Fedeli, Gentiloni: "Orgoglioso di averla avuta come ministra nel mio Governo" - (LaPresse) "Credo che si è visto quello che Valeria Fedeli è stata, cioè una persona capace di dialogare con tutti, di avere le sue idee, anzi ... stream24.ilsole24ore.com

valeria fedeli gentiloni orgogliosoÈ morta Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: “Una donna coraggiosa” - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni nel 2016, senatrice del Pd ed ex sindacalista ... dire.it

valeria fedeli gentiloni orgogliosoMorta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministro dell'Istruzione del governo Gentiloni - È morta Valeria Fedeli, 76 anni, ex ministra dell’Istruzione con il governo Gentiloni e sindacalista. tgcom24.mediaset.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.