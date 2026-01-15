Valeria Fedeli da Schlein a Bertinotti | i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerosi rappresentanti delle istituzioni e politici si sono riuniti questa mattina al Campidoglio di Roma per rendere omaggio a Valeria Fedeli, alla camera ardente allestita in sua memoria. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di rilievo della politica italiana, riflettendo sul ruolo e l’impegno della figura scomparsa.

Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. L’ex ministra, storica esponente del Pd, è morta ieri all’età di 76 anni. Il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha concesso la Sala della Protomoteca per l’ultimo saluto a Fedeli. Il primo ad arrivare Matteo Renzi, con tutto il gruppo di Italia Viva. Presenti anche Dario Franceschini e Maria Elena Boschi.  La sala della Protomoteca in Campidoglio si è presto riempita, accanto al feretro ci sono il marito Achille Passoni e gli altri familiari di Fedeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

valeria fedeli da schlein a bertinotti i politici alla camera ardente dell8217ex ministra 8211 foto

© Lapresse.it - Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO

Leggi anche: È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: Meloni, Schlein e Renzi uniti nel ricordo

Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista. Cordoglio di Meloni, Schlein, Giani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

valeria fedeli schlein bertinottiValeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO - Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. lapresse.it

valeria fedeli schlein bertinottiValeria Fedeli muore a 76 anni: la carriera della storica sindacalista e politica italiana - Condoglianze trasversali per l'ex ministro dell'Istruzione di cui si ricorda soprattutto la sua capacità di dialogo ... tg.la7.it

valeria fedeli schlein bertinottiÈ morta Valeria Fedeli: ex ministra dell'Istruzione e sindacalista, aveva 76 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morta Valeria Fedeli: ex ministra dell'Istruzione e sindacalista, aveva 76 anni ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.