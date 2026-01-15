Valeria Fedeli da Schlein a Bertinotti | i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO

Numerosi rappresentanti delle istituzioni e politici si sono riuniti questa mattina al Campidoglio di Roma per rendere omaggio a Valeria Fedeli, alla camera ardente allestita in sua memoria. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di rilievo della politica italiana, riflettendo sul ruolo e l’impegno della figura scomparsa.

Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. L’ex ministra, storica esponente del Pd, è morta ieri all’età di 76 anni. Il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha concesso la Sala della Protomoteca per l’ultimo saluto a Fedeli. Il primo ad arrivare Matteo Renzi, con tutto il gruppo di Italia Viva. Presenti anche Dario Franceschini e Maria Elena Boschi. La sala della Protomoteca in Campidoglio si è presto riempita, accanto al feretro ci sono il marito Achille Passoni e gli altri familiari di Fedeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO Leggi anche: È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: Meloni, Schlein e Renzi uniti nel ricordo Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista. Cordoglio di Meloni, Schlein, Giani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO - Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. lapresse.it

Valeria Fedeli muore a 76 anni: la carriera della storica sindacalista e politica italiana - Condoglianze trasversali per l'ex ministro dell'Istruzione di cui si ricorda soprattutto la sua capacità di dialogo ... tg.la7.it

È morta Valeria Fedeli: ex ministra dell'Istruzione e sindacalista, aveva 76 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morta Valeria Fedeli: ex ministra dell'Istruzione e sindacalista, aveva 76 anni ... tg24.sky.it

Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook

Ho un bello, anche se breve, ricordo di Valeria Fedeli. Mi dispiace molto per la sua scomparsa. ur nella divergenza su cosa sarebbe stato utile fare per la scuola italiana la ricordo come una persona che aveva sinceramente a cuore il futuro di questa malridott x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.