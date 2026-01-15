Va in piazza per l' Iran Ma poi il consigliere dem fa un video contro Pahlavi

Un consigliere della regione Liguria, eletto con la lista Orlando Presidente e appartenente alla coalizione di sinistra, ha partecipato a una manifestazione a favore dell’Iran. Tuttavia, successivamente ha pubblicato un video critico nei confronti di Pahlavi. Questa vicenda evidenzia le complessità e le contraddizioni presenti nel panorama politico odierno, suscitando attenzione e riflessioni sul ruolo e le posizioni dei rappresentanti istituzionali.

Sembra un film dell'orrore, ma è realtà e il protagonista è un consigliere delle regione Liguria eletto con la lista Orlando Presidente, facente parte della coalizione di sinistra. Ebbene, era presente alla manifestazione a sostegno dell'Iran del 13 gennaio, ma dopo la piazza ha registrato un video per i propri social in cui manifesta la sua contrarietà all'eventualità che l'erede dello scià Reza Pahlavi possa succedere dopo l'eventuale caduta del sanguinario regime dell'Ayatollah Ali Khamenei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Pastorino (@giannipasto) C'è però un dettaglio non indifferente, ovvero che proprio durante quella medesima manifestazione venissero urlati cori a sostegno di Pahlavi e che venissero sventolate le bandiere nazionali iraniane con il Leone e il Sole.

