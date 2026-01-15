Ustionata con un caffé caldo in aereo Ryanair la risarcisce

Una donna rimasta ustionata da un caffè caldo durante un volo Ryanair ha ricevuto un risarcimento extragiudiziale di 4.000 euro. La vicenda evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza e dell’assistenza a bordo. Ryanair, coinvolta nel caso, ha riconosciuto la responsabilità e ha proceduto con il pagamento. La notizia sottolinea la necessità di prestare attenzione alla tutela dei passeggeri durante i viaggi.

