Ustionata con un caffé caldo in aereo Ryanair la risarcisce
Una donna rimasta ustionata da un caffè caldo durante un volo Ryanair ha ricevuto un risarcimento extragiudiziale di 4.000 euro. La vicenda evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza e dell’assistenza a bordo. Ryanair, coinvolta nel caso, ha riconosciuto la responsabilità e ha proceduto con il pagamento. La notizia sottolinea la necessità di prestare attenzione alla tutela dei passeggeri durante i viaggi.
(Adnkronos) – Una donna ustionata dal caffè caldo su un volo Ryanair ha ricevuto un risarcimento extragiudiziale di 4.350 sterline, circa 5mila euro. Si tratta di Denise Elliott, un'infermiera di 63 anni di Southsea, nell'Hampshire, le cui ferite hanno impiegato otto mesi per guarire. La donna, come riporta la Bbc, ha detto di essere "davvero .
L'incidente mentre il caffè si trovava sul tavolino. La scarsa assistenza del personale di bordo che non sarebbe stato preparato a un'emergenza sanitaria come quella avvenuta alla donna diretta a Maiorca facebook
