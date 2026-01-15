Usa storico rientro dalla ISS | NASA richiama l’equipaggio della missione Crew-11 per motivi medici

Dopo 167 giorni in orbita, la missione Crew-11 della NASA è stata interrotta anticipatamente per motivi medici. Gli astronauti Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui e Oleg Platonov sono rientrati sulla Terra con la navetta Crew Dragon Endeavour. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dell’equipaggio, anche se i dettagli sul problema di salute non sono stati resi noti.

Rientro anticipato per la missione Crew 11. Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della NASA, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sono tornati a terra con la navetta Crew Dragon Endeavour, per un problema di salute a uno dei componenti, non specificato. Non era mai accaduto nei 25 anni di storia dell’a Stazione Spaziale’ ISS che si decidesse il rientro anticipato di una missione a causa delle condizioni di salute di un membro dell’equipaggio. La capsula è atterrata nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste di San Diego. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, storico rientro dalla ISS: NASA richiama l’equipaggio della missione Crew-11 per motivi medici Leggi anche: Nasa, rientro anticipato per Crew-11: problema medico sulla ISS, astronauti riportati a Terra Leggi anche: Problema di salute per l’astronauta sull’Iss, Nasa anticipa rientro equipaggio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nasa e SpaceX fissano rientro degli astronauti dalla Iss per problemi di salute; Storico rientro dalla ISS: NASA richiama l’equipaggio per motivi medici; Nasa, rientro anticipato per l'equipaggio sulla Iss per problema medico; L'astronauta si ammala su Iss, Nasa riporta a casa in anticipo equipaggio missione Crew-11. Usa, storico rientro dalla ISS: NASA richiama l’equipaggio della missione Crew-11 per motivi medici - Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della ... stream24.ilsole24ore.com ISS: rientro anticipato (senza precedenti) completato con successo - Focus.it - È la prima volta nella storia che un equipaggio della ISS viene evacuato per motivi medici. focus.it

Rientro anticipato dalla ISS: oggi lo splashdown nel Pacifico degli astronauti dopo un problema di salute - 11 sono rientrati in anticipo dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un problema di salute: oggi, 15 gennaio ... fanpage.it

Un momento storico per la nostra comunità: la Fiamma Olimpica arriverà all’Isola Bella. Il tedoforo raggiungerà l’isola a bordo del Piroscafo Piemonte, in partenza da Stresa alle ore 14.00 di mercoledì 14, con rientro all’imbarcadero previsto per le ore 15.00. C facebook

Storico rientro dalla ISS: NASA richiama l’equipaggio per motivi medici x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.