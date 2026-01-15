Usa parla Trichet | Attacco a Powell scioccante e inammissibile

Secondo Trichet, l’attacco di Donald Trump a Jerome Powell rappresenta un episodio scioccante e inaccettabile, poiché mina l’indipendenza della Federal Reserve. Le dichiarazioni di Trump, che hanno suscitato preoccupazione tra gli esperti, evidenziano come le pressioni politiche possano influire sulle istituzioni finanziarie di primaria importanza. Un intervento che solleva interrogativi sulla stabilità e l’autonomia delle decisioni di politica monetaria negli Stati Uniti.

