Usa parla Trichet | Attacco a Powell scioccante e inammissibile
Secondo Trichet, l’attacco di Donald Trump a Jerome Powell rappresenta un episodio scioccante e inaccettabile, poiché mina l’indipendenza della Federal Reserve. Le dichiarazioni di Trump, che hanno suscitato preoccupazione tra gli esperti, evidenziano come le pressioni politiche possano influire sulle istituzioni finanziarie di primaria importanza. Un intervento che solleva interrogativi sulla stabilità e l’autonomia delle decisioni di politica monetaria negli Stati Uniti.
(Adnkronos) – L'attacco di Donald Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell "è molto scioccante, è un attacco diretto contro l'indipendenza della banca centrale americana". Così l'ex presidente della Bce Jean-Claude Trichet in un'intervista all'Adnkronos si unisce alla levata di scudi dei banchieri centrali contro l'indagine penale contro il numero Uno della Federal reserve, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
