Usa la portaerei Lincoln verso il MO
Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. La decisione è stata presa in risposta alle recenti tensioni con l'Iran, evidenziando un cambiamento strategico nelle operazioni militari statunitensi nella regione. Questo movimento riflette l'attenzione crescente degli Stati Uniti verso le questioni di sicurezza nel Medio Oriente, con implicazioni per la stabilità della zona.
22.19 Il Pentagono ha annunciato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente, in risposta alle tensioni con l'Iran. Lo riporta The Hill. La portaerei e il suo gruppo d'attacco sono stati avvistati mentre si dirigevano verso ovest, allontanandosi dalla regione indopacifica, secondo le immagini fornite da Copernicus, società di dati satellitari che monitora il traffico marittimo. Lo spostamento dell'intero gruppo di attacco richiede circa una settimana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
