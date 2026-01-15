Urbanistica e l’incognita fiscale il fronte dei bonus ristrutturazioni | Potrebbero chiederli indietro
L’attenzione sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie si amplia, con possibili sviluppi che coinvolgono anche il settore urbanistico a Milano. La questione riguarda la possibilità di dover restituire i bonus goduti, qualora emergano irregolarità o violazioni. Questo scenario potrebbe complicare ulteriormente il panorama delle agevolazioni fiscali e delle pratiche di ristrutturazione, aprendo un nuovo fronte di attenzione per cittadini e professionisti del settore.
Milano – Un nuovo fronte potrebbe aprirsi nell’urbanistica milanese, rendendo ancora più intricata la matassa. L’Agenzia delle Entrate chiederà la restituzione di bonus fiscali di cui hanno già usufruito acquirenti e imprese, per quelle ristrutturazioni che potrebbero essere riclassificate come nuove costruzioni per “sanare“ un titolo edilizio considerato irregolare? Un tema sollevato da Giuseppe Brachetti, agente immobiliare milanese che ha riunito un gruppo di piccoli operatori del settore in campo per chiedere una “soluzione concreta” al blocco dei cantieri. Una posta in gioco non da poco perché, pur essendo ormai tramontato il superbonus, sono ancora in vigore detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica di edifici già esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il nuovo fronte dei pm di Milano: dopo Tod’s e urbanistica, ora tocca alle banche
Leggi anche: Inchiesta urbanistica, il Consiglio di Stato dà ragione ai pm di Milano: "Non sono ristrutturazioni"
Urbanistica e l’incognita fiscale, il fronte dei bonus ristrutturazioni: “Potrebbero chiederli indietro” - I dubbi degli operatori sulla strada per “sanare“ i titoli edilizi riclassificandoli come nuove costruzioni. ilgiorno.it
Urbanistica, il fronte contabile: si contestano altri danni erariali oltre agli oneri le monetizzazioni - Milano, 5 luglio 2025 – L’importo esatto del presunto danno erariale legato alla operazioni immobiliari è ancora in fase di q uantificazione caso per caso e a breve, una volta tirate le somme, la ... ilgiorno.it
Urbanistica: il Comune di Milano ordina la demolizione del cantiere di via Fauché Il Comune di Milano ha disposto la demolizione del cantiere di via Fauché 9, avviato nell’ottobre 2022 per un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva la realizzazion facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.