Urbanistica e l’incognita fiscale il fronte dei bonus ristrutturazioni | Potrebbero chiederli indietro

L’attenzione sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie si amplia, con possibili sviluppi che coinvolgono anche il settore urbanistico a Milano. La questione riguarda la possibilità di dover restituire i bonus goduti, qualora emergano irregolarità o violazioni. Questo scenario potrebbe complicare ulteriormente il panorama delle agevolazioni fiscali e delle pratiche di ristrutturazione, aprendo un nuovo fronte di attenzione per cittadini e professionisti del settore.

Milano – Un nuovo fronte potrebbe aprirsi nell’urbanistica milanese, rendendo ancora più intricata la matassa. L’Agenzia delle Entrate chiederà la restituzione di bonus fiscali di cui hanno già usufruito acquirenti e imprese, per quelle ristrutturazioni che potrebbero essere riclassificate come nuove costruzioni per “sanare“ un titolo edilizio considerato irregolare? Un tema sollevato da Giuseppe Brachetti, agente immobiliare milanese che ha riunito un gruppo di piccoli operatori del settore in campo per chiedere una “soluzione concreta” al blocco dei cantieri. Una posta in gioco non da poco perché, pur essendo ormai tramontato il superbonus, sono ancora in vigore detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica di edifici già esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

