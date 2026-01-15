Uomini e Donne ex corteggiatore dopo i video di Ciro Solimeno | Il più pulito ha la rogna

Da movieplayer.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne commenta le recenti rivelazioni su Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, sottolineando come anche chi sembra più corretto possa nascondere aspetti poco chiari. La discussione si accende nuovamente, portando alla luce questioni di trasparenza e credibilità nel contesto del dating show. Ecco un’analisi equilibrata delle recenti polemiche e delle reazioni degli coinvolti.

Ex corteggiatore commenta le rivelazioni sulla relazione fuori dalle regole di Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e polemizza con chi lo aveva criticato Nuove polemiche scuotono il mondo di Uomini e Donne. Questa volta a intervenire pubblicamente è stato Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, che sui social ha commentato i recenti sviluppi legati al trono di Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la pubblicazione dei video di Ciro, che hanno riportato alla luce una frequentazione avvenuta lontano dalle telecamere e in violazione delle regole del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne ex corteggiatore dopo i video di ciro solimeno il pi249 pulito ha la rogna

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore dopo i video di Ciro Solimeno: “Il più pulito ha la rogna”

Leggi anche: Gli ex di Uomini e Donne contro Solimeno e De Ioannon: “Il più pulito ha la rogna”, “Il Karma fa giri immensi”

Leggi anche: Uomini e Donne, Raul Dumitras asfalta Martina De Ioannon dopo i video di Ciro Solimeno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Uomini e Donne: Ciro contro Martina: Sta facendo prendere mer*a solo a me; Uomini e Donne, Ciro Solimeno pronto a lasciare dopo la confessione su Martina De Ioannon: la reazione di Maria De Filippi; Uomini e Donne, Ciro Solimeno contro Martina De Ioannon: Ci ho messo la faccia, ma mi hanno attaccato tutti (VIDEO); Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro: Martina mi ha lasciato nella mer*a, poi la decisione sul rimanere tronista.

uomini donne ex corteggiatoreUomini e Donne, ex corteggiatore dopo i video di Ciro Solimeno: “Il più pulito ha la rogna” - Ex corteggiatore commenta le rivelazioni sulla relazione fuori dalle regole di Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e polemizza con chi lo aveva criticato ... movieplayer.it

Uomini e Donne, la ‘bomba’ di Mario Cusitore: “Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, anche Michele” - L’ex cavaliere ha parlato della recente confessione del tronista, rivelando anche un retroscena sulla scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi ... libero.it

uomini donne ex corteggiatoreGli ex di Uomini e Donne contro Solimeno e De Ioannon: “Il più pulito ha la rogna”, “Il Karma fa giri immensi” - Le recenti rivelazioni di Ciro Solimeno sugli incontri segreti con Martina De Ioannon hanno innescato una reazione a catena da parte di alcuni ex corteggiatori ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.