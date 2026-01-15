Uomini e Donne ex corteggiatore dopo i video di Ciro Solimeno | Il più pulito ha la rogna

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne commenta le recenti rivelazioni su Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, sottolineando come anche chi sembra più corretto possa nascondere aspetti poco chiari. La discussione si accende nuovamente, portando alla luce questioni di trasparenza e credibilità nel contesto del dating show. Ecco un’analisi equilibrata delle recenti polemiche e delle reazioni degli coinvolti.

Ex corteggiatore commenta le rivelazioni sulla relazione fuori dalle regole di Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e polemizza con chi lo aveva criticato Nuove polemiche scuotono il mondo di Uomini e Donne. Questa volta a intervenire pubblicamente è stato Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, che sui social ha commentato i recenti sviluppi legati al trono di Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la pubblicazione dei video di Ciro, che hanno riportato alla luce una frequentazione avvenuta lontano dalle telecamere e in violazione delle regole del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

