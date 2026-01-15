Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 15 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri le anticipazioni e le ultime news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 15 gennaio 2026, trasmessa su Canale 5. Segui gli sviluppi del Trono Over e del Trono Classico, con aggiornamenti in tempo reale disponibili anche in streaming su Witty TV. Resta informato su tutte le novità di una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 15 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina lascia lo studio in lacrime dopo un confronto con Tina. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Ale ed Elisa. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 15 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

