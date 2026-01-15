Un’opera ottocentesca da record costruita da oltre quattrocento operai

Un'opera ottocentesca, realizzata da oltre quattrocento operai, testimonianza di ingegneria e maestria dell’epoca. Costruito con ferro, calcare di Moltrasio e granito di Baveno, ha resistito a due guerre mondiali, ma oggi mostra segni di cedimento, causati dal continuo passaggio di veicoli, treni e dal trascorrere del tempo. Un patrimonio storico che necessita di attenzione e conservazione.

Un gigante di ferro, calcare di Moltrasio e granito di Baveno, che è scampato a due guerre mondiali, ma che ora sta cedendo sotto il suo stesso peso, l’incessante calpestio e le vibrazioni dei veicoli e dei treni sempre più pesanti e veloci che lo attraversano e l’incedere del tempo. Il ponte di Paderno d’Adda è stato costruito 1887 e il 1889. È lungo 266 metri e svetta per 85 metri sul livello del fiume sottostante, l’Adda appunto. Quando è stato innalzato era il più grande ponte ad arco del mondo. Tra il doppio arco, la travata principale e i sette piloni si stima pesi oltre 2.500 tonnellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

